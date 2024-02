Grande Fratello | da Antonella Fiordelisi ad Alex Belli le reazioni social dopo il ritorno di fiamma tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il rapporto trasembra ieri aver preso tutta un’altra piega. I due infatti,svariati confronti,aver trascorso qualche giorno insieme all’interno della Casa del, finalmente ieri si sono dichiarati apertamente amore, quell’amore che non è mai del tutto svanito. Poco prima di fare l’ennesimo faccia a faccia con laha così commentato il suo stato d’animo sommerso dalle lacrime di commozione: Il sentimento che ci lega si è rafforzato. Questo era uno dei pochi dubbi che io avevo, sul sentimento che ci lega che ancora oggi è molto profondo. Per le sensazioni che ho sentito posso dire che è amore, non è bene. Il nostro è un vissuto importante, con le ...