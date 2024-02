Nuovo cuore artificiale potrebbe salvare 300 pazienti all' anno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Unche, solo in Italia, fino a 300in più all', con un impatto enorme sui trapianti in campo internazionale. È il progetto a cui lavora da dieci anni il cardiochirurgo trentino Gino Gerosa, direttore dell'Unità operativa complessa di cardiochirurgia dell'Azienda ospedale-università di Padova e del Centro Gallucci di Padova. Nato a Rovereto, Gerosa è famoso nel mondo per i suoi trapianti di"estremi" pienamente riusciti, con i quali ha talvolta sfidato limiti e divieti normativi pur divite umane. "Ogniin Italia sono in media 700 icardiopatici iscritti alle liste d'attesa per un trapianto. Di loro meno del 30 per cento ...