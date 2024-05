Il produttore di Pirati dei Caraibi condivide il possibile ritorno di Johnny Depp

È vero, in questi anni è stato detto tutto e il contrario di tutto. E, lo diciamo subito, conferme ufficiali non ce ne sono. Però sta girando ormai con insistenza tra gli addetti ai lavori la notizia Secondo cui la Disney starebbe corteggiando ...

Pirati dei Caraibi: i film della saga in ordine cronologico - pirati dei Caraibi: i film della saga in ordine cronologico - In attesa di scoprire il futuro del franchise ecco come guardare i film dei pirati dei Caraibi in ordine cronologico e dove guardarli!

“Pirati dei Caraibi 6”: ecco chi sostituirà Johnny Depp nel nuovo capitolo della saga - “pirati dei Caraibi 6”: ecco chi sostituirà Johnny depp nel nuovo capitolo della saga - Con queste dichiarazioni confermava che “pirati dei Caraibi 6” sarà un reboot della saga. Chi prenderà il posto di Johny depp, ancora in rottura con la Diseny Austin Butler sarà il nuovo Jack Sparrow ...

Pirati dei Caraibi, Austin Butler avrà un ruolo nel reboot - pirati dei Caraibi, Austin Butler avrà un ruolo nel reboot - La star di Elvis e Dune 2, Austin Butler, in vista per un ruolo da protagonista nel reboot de I pirati dei Caraibi.