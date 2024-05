Verona in Serie B se Tutte le combinazioni

Basket - Serie A2 : Trapani vince su Verona la prima gara delle semifinali Trapani ha la meglio su Verona per 78-71. Sul parquet di Trapani va in scena la prima partita valida per le semifinali di playoff di Serie A2. I padroni di casa conquistano gara 1, controllando il match nella sua interità. Ora la squadra vincitrice ...

LIVE – Trapani-Verona 78-71 : gara-1 semifinale playoff Serie A2 2023/2024 basket (DIRETTA) Il LIVE in diretta di Trapani-Verona, sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Comincia la Serie tra due squadre che hanno superato in quattro partite i quarti di finale. In particolare, la ...