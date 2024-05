Volleyball Nations League 2024 - Riccardo Sbertoli | Obiettivo Olimpiadi Pensiamo gara per gara

(Di domenica 19 maggio 2024) “Sono stati giorni di avvicinamento e lo sono ancora, importanti perché quando si fa un viaggio lungo, tra ore di fuso e situazioni ambientali, è importante adattarsi. Abbiamo un percorso difficile, bello, con l’chiaro di qualificarci alle. Ripartiamo da dove è finito tutto l’estate scorsa con un pò di amaro in bocca, conosciamo già il luogo ora e ci lanceremo pensando partita per partita ma molto decisi”. Lo ha detto ai media della Federvolley il palleggiatore azzurro, fresco vincitore della CEV Championscon la Trentino Itas, in vista dell’esordio dell’Italia incontro la Germania (22 maggio, 22:30). A Rio de Janeiro la VNL sarà fondamentale nel percorso verso Parigi ...

Il racconto del match - Il racconto del match - Da sottolineare anche l'ottimo l'ingresso di Akrari al centro nel corso del match. L’Italia inizia in maniera convincente la gara e grazie a un gioco ben organizzato si porta avanti sul 9-6. La ...

LIVE Italia-Bulgaria 3-0, Nations League volley femminile in DIRETTA: le azzurre concedono il bis e avanzano nel ranking olimpico - LIVE Italia-Bulgaria 3-0, Nations League volley femminile in DIRETTA: le azzurre concedono il bis e avanzano nel ranking olimpico - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.28: per questa sera è tutto, appuntamento a domani alle 19.00 per la sfida tra Italia e Turchia. Grazie per ...

Invicta Volleyball, match point promozione contro Vicarello al PalaMaroncelli - Invicta volleyball, match point promozione contro Vicarello al PalaMaroncelli - MARINA DI GROSSETO - Dopo una settimana di pausa da gara uno, sfida finale per le ragazze della prima divisione dell’Invicta volleyball, che giocheranno ...