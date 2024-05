Panchina Milan – Dalla Spagna | Il Barcellona piomba su Gallardo E Xavi…

«Noi per rafforzarci abbiamo preso Romario, il Milan ha preso Desailly. Capite la differenza?» Johan Cruijff, 17 maggio 1994 «È uguale a Rijkaard, me lo ha garantito tutto lo staff tecnico», bofonchia un non convintissimo Silvio Berlusconi mentre ...

Le ultime notizie sulla panchina del Milan arrivano dall'Inghilterra. Le preferenze di De Zerbi sono chiare: Diavolo o Barcellona

Torna a salire nell'asta Sonia Malavisi. L'azzurra vince al meeting di Barcellona con 4,50 alla seconda prova e ritrova una misura che le mancava da cinque anni, a un solo centimetro dal personale.

La dirigenza rossonera sta osservando quanto succede in giro per l'Europa visto che molti allenatori stanno lasciando i propri club. L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport sostiene che il