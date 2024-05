Schianto in auto a Villa Literno - morti tre ventenni | tra loro anche l’ex concorrente del Collegio Dimitri Iannone

(Di domenica 19 maggio 2024) Choc nel mondo dello spettacolo:, volto noto della televisione per aver partecipato al fortunato esordio del docu-reality di Rai2 Il, è morto. Il giovane aveva solo 24 anni. La sua scomparsa sarebbe avvenuta in seguito al tragico incidente stradale avvenuto a, in Campania. Nellohanno perso la vita altri due ragazzi, una giovane di 19 anni e uno di 23: quando i Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, era già troppo tardi. I tre viaggiavano a bordo di una 500 Abarth che si sarebbe scontrata frontalmente con una 500 X, a bordo della quale c’era una coppia di 54enni. Entrambi sono rimasti feriti, ma sono vivi. Così come un quarto passeggero a bordo della Abarth. Chi eraEntrambe ...

Il 24enne, di origine ucraina, aveva partecipato alla prima edizione del docu-reality andata in onda nel 2017 Un tragico incidente stradale ha portato via la vita a Dimitri Tammaro Iannone , conosciuto dal pubblico televisivo per la sua ...

Dimitri Iannone è morto in un incidente nel Casertano . Di origine ucraina, era stato adottato a soli 5 anni da una coppia di Villa Literno. Il giovane aveva 24 anni ed era noto per la...

Incidenti stradali, quattro giovani morti nella notte nel Casertano - Incidenti stradali, quattro giovani morti nella notte nel Casertano - Tra loro il 25enne dimitri Tammaro Iannone, noto per aver partecipato al programma "Il collegio". Il secondo incidente è avvenuto a Caserta sulla SS7: morto un altro ventenne, sbalzato fuori dal ...

Dimitri Tammaro Iannone, il prof del Collegio Andrea Maggi: «Anche tu mi hai insegnato qualcosa, mi distrugge la tua morte» - dimitri Tammaro Iannone, il prof del collegio Andrea Maggi: «Anche tu mi hai insegnato qualcosa, mi distrugge la tua morte» - dimitri Tammaro Iannone di 24 anni ha perso la vita in un tragico incidente d'auto avvenuto nella serata di sabato 18 maggio a Villa Literno a Caserta. Il ragazzo era conosciuto sui social ...

Dimitri Iannone, ex concorrente de "Il Collegio" morto in un incidente nel Casertano: aveva 24 anni - dimitri Iannone, ex concorrente de "Il collegio" morto in un incidente nel Casertano: aveva 24 anni - dimitri Iannone è morto in un incidente nel casertano. Di origine ucraina, era stato adottato a soli 5 anni da una coppia di Villa Literno. Il giovane aveva 24 anni ed era noto per ...