Zanetti | Inter fattore umano decisivo! Zhang - ore decisive

(Di domenica 19 maggio 2024)esprime tutta la sua gioia dopo-Lazio, ultima partita a San Siro in questa stagione, coronata con la vittoria dello scudetto. Il vicepresidente nerazzurro ne ha parlato in un’vista su DAZN. IL SEGRETO – Javierha parlato così dopo-Lazio: «Società e gruppo siamo diventati una cosa sola, questo è stato il segreto di questo gruppo vincente. Al di là della bravura di ogni giocatore in campo, ilè stato fondamentale. Il gruppo è stato costruito con un grande senso di appartenenza. Sono ore, innanzitutto ringraziamo Steven e il gruppo Suning per quello che ha fatto e quello che sta facendo, merita questo scudetto perché lo voleva con tutte le sue forze e senso di appartenenza che anche lui aveva quando ...

Inter Lazio, Zanetti a Dazn: «Abbiamo scritto una pagina importante. Zhang Ecco cosa dobbiamo fare» - Inter Lazio, zanetti a Dazn: «Abbiamo scritto una pagina importante. Zhang Ecco cosa dobbiamo fare» - Inter Lazio, zanetti a Dazn: «Abbiamo scritto una pagina importante. Zhang Ecco cosa dobbiamo fare». Le parole dell’ex calciatore Nel post-partita di Inter-Lazio, Javier zanetti ha parlato ai microfo ...

Inter, zanetti: "Zhang sono ore decisive" - Inter, zanetti: "Zhang sono ore decisive" - Durante la festa scudetto a San Siro successiva alla partita contro la Lazio, il vicepresidente dell'Inter Javier zanetti ha parlato anche della situazione societaria che si definirà nelle prossime 48 ...

javier Zanetti: "mi rendo utile all'Inter non solo su parte sportiva" - javier zanetti: "mi rendo utile all'Inter non solo su parte sportiva" - "Mi trovo in una fase della mia vita molto importante perche' mi sto rendendo utile per il mio club non soltanto nella parte sportiva". Lo ...