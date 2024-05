The Menu - la spiegazione del film e del finale | trama e senso della black comedy

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di domenica 19 maggio 2024) Il“The” del 2022, diretto da Mark Mylod, ha conquistato il pubblico e la critica con la sua combinazione die thriller. Grazie a un cast stellare, tra cui Ralph Fiennes e Anya Taylor-Joy, e unaintrigante, ilsi è distinto come una delle opere cinematografiche più discusse del suo anno. LadelThe“The” è ambientato in un esclusivo ristorante situato su un’isola remota, dove il rinomato chef Julian Slowik (Ralph Fiennes) prepara una cena straordinaria per un gruppo selezionato di ospiti. Tra questi ci sono Margot (Anya Taylor-Joy) e Tyler (Nicholas Hoult), una coppia in cerca di nuove esperienze culinarie; un trio di giovani informatici; una coppia benestante di ...