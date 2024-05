Le pillole di Polly | recensione di Mal di pietre di Milena Agus

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 19 maggio 2024) Molte donne hanno la benedizione di avere avuto nella loro vita una nonna speciale, che ha donato loro attenzioni, cure ed un amore infinito e ha continuato a farlo finché il suo cuore non ha cessato di battere. E quando poi hanno dovuto separarsi per sempre da quella nonna così amorevole, almeno hanno potuto trovare conforto grazie all’eredità di valore inestimabile che ha lasciato loro. Un’eredità che vale molto più di uno scrigno pieno dipreziose, fatta com’è di tanti saggi consigli e di teneri ricordi. E poi, cosa ancora più importante, resta loro la consapevolezza di essere state amate da una donna eccezionale. Ed è proprio questo lascito che dà a queste donne la forza di andare avanti anche senza colei che era stata la loro stella polare. È proprio questo ciò che è successo alla narratrice di questo romanzo, che in un momento cruciale della sua vita ...