Attacco a Rafah | pronta l’offensiva di terra di Israele Il presidente egiziano manda i tank

(Di sabato 10 febbraio 2024) Le notizie di sabato 10 febbraio sul conflitto trae Hamas, in diretta. Le agenzie umanitarie avvisano: l’assalto alla città dove sono rifugiati 1,3 milioni di civili sarebbe catastrofico

Vedremo presto, dopo quelli denunciati, possibili altri crimini di guerra nella Striscia di Gaza Combattere oggi a Rafah, come pretendono di fare il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il ministr ...Le autorità siriane affermano di aver respinto un attacco missilistico israeliano contro siti vicino Damasco. «Attorno alle 01:05 dell'alba di sabato, il nemico israeliano ha lanciato un'aggressione ...Il premier Netanyahu ha chiesto un piano di evacuazione dei civili: la città è abitata da 1,3 milioni di palestinesi. Media: Israele rischia sanzioni dagli Usa per le violenze in Cisgiordania. Kahn Yo ...