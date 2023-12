Il Kitty cut dominerà le acconciature per capelli del 2024 | parola di TikTok

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023) Questa stagione ha visto parecchi tagli pazzerelli per questo 2023: prima c’è stato il wolf cut, poi il butterfly cut, poi il jellyfish cut, tutti finiti virali su. Ma gli anticipatori di trend per eccellenza dicono che il prossimo taglio che finirà dritto in trend, pronto per il, è il “cut”, taglio a gattino, se vogliamo tradurlo in italiano. Questo stile di taglio sta emergendo come antidoto agli stili mega-arruffati e ultra-stratificati che hanno preso piede nel 2020, 2021 e 2022. Inoltre, si abbina perfettamente alla direzione che stanno prendendo le tendenze dei tagli di questi ultimi mesi (dal momento che il bob è tornato in vetta quest’anno), solo che offre il vantaggio di un po’ più di lunghezza e versatilità. Ma fondamentalmente in cosa consiste ilcut? Possiamo definirlo ...