Tir di traverso sulla Milano-Torino per rapinare un portavalori | ladri in fuga

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Questa mattina, lunedì 4 dicembre, una banda diarmati ha tentato di assaltare unsull’autostrada. Il veicolo ha subito il blocco vicino al ponte sul Ticino, al confine tra Lombardia e Piemonte, nel Novarese. Il tentativo di rapina sarebbe avvenuto tramite un automezzo pesante messo dilungo la carreggiata. Secondo quanto riporta Ansa, l’autista del camion è riuscito a evitare il blocco riuscendo a fuggire e a dare l’allarme. Sul posto la polizia stradale sta cercando di capire quante fossero le persone coinvolte nel tentato assalto, tuttora in. L’episodio non risulta avere causato ferito, né tra le persone coinvolte (autista dele del furgone), né tra gli automobilisti in transito. L’A4 è ancora parzialmente ...

