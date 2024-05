L’Atalanta supera la Roma - arrivano altri verdetti | Bologna e Juventus in Champions | CLASSIFICA

(Di domenica 12 maggio 2024) Un primo tempo stradominato dal, poi un secondo tempo a favore della: si è concluso anche l’ultimo match di oggi tra due squadre in lotta per la qualificazione alla prossimaLeague. La squadra di Gasperini continua a confermarsi in un momento eccezionale di forma e si affaccia con grandi aspettative alle due finali, prima contro lain Coppa Italia e poi in Europa League contro il Bayer Leverkusen. La partita si è conclusa sul risultato di 2-1 con un protagonista assoluto: Charles De Ketelaere. L’ex Milan continua a confermarsi uno dei migliori della squadra e il club nerazzurro è pronto ad esercitare il riscatto. Il belga sblocca il risultato al 18? con una grande giocata, poi raddoppio a porta quasi vuota. Nella ripresa si registra la reazione dellama si ferma ...

