De Ketelaere trascina l’Atalanta | un altro passo verso l’Europa Roma nel limbo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 12 maggio 2024) Atalanta-, sfida per il posto in Champions League, termina 2-1. Per i due club ancora è da decidere, per altre due squadre invece è tutto già matematicamente deciso. DOPPIETTA – Atalanta-, big match della domenica sera che conclude la trentaseiesima giornata di Serie A. La sfida al Gewiss Stadium di Bergamo vale la conquista del posto in Champions League per la prossima stagione. La squadra padrone di casa approccia allo scontro diretto col piglio giusto, sbloccando le marcature al 18? del primo tempo. Il merito va tutto all’ex milanista Deche batte prima Mancini e poi il portiere Svilar. Dopo solo due minuti la storia si ripete: è ancora lui al 20? a mettere a segno il 2-0 deldopo un’azione corale che porta la firma di Scamacca e Koopmeiners. Atalanta-, il finale ...