ATP Roma 2024 | Darderi lotta alla pari per un set con Zverez - ma poi viene eliminato

(Di domenica 12 maggio 2024) Rimane il solo Stefano Napolitano all’Italia nel Masters 1000 di. Anche il penultimo degli azzurri rimasti in tabellone deve purtroppo salutare gli Internazionali, visto che Lucianoè stato sconfitto da Alexander Zverev in due set con il punteggio di 7-6 6-2 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. Una partita che ha visto il tennista italiano giocareper un set con il numero cinque del mondo, mentre nella seconda frazione le energie hanno cominciato a mancare e Zverev ha alzato ulteriormente il suo livello. Zverev ha ottenuto tantissimo con la prima di servizio, visto che ha ottenuto ben dodici ace e vinto l’84% dei punti con questo colpo. Sono ventotto i vincenti del tedesco contro i dieci dell’azzurro, che ha commesso meno errori non forzati (9 contro 14). Un primo set dove si segue ...