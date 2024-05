All' Atalanta lo scontro Champions - Roma battuta 2-1

(Di domenica 12 maggio 2024) AGI - Quarta vittoria di fila in campionato e sesta nelle ultime sette tra tutte le competizioni per un'indomabile, che batte anche lanellodiretto e con ogni probabilità la taglia fuori dalla corsa allaLeague. Al Gewiss Stadium finisce 2-1 con la doppietta di De Ketelaere e il rigore inutile di Pellegrini. La squadra di Gasperini sale così al quinto posto solitario a 63 punti e con una gara in meno rispetto alle rivali, lasciando gli uomini di De Rossi a quota 60 e senza vittorie nelle ultime cinque uscite tra campionato ed Europa League. Un finale di stagione davvero amaro per i capitolini, che in poche settimane si sono fatti scivolare di mano tutti gli obiettivi stagionali. L'avvio di gara sorride alla Dea che, dopo aver preso le misure agli avversari, indirizza chiaramente le ...

