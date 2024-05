Juventus-Salernitana - le pagelle di CM | Rabio - il gol non basta Gatti e Locatelli horr -r, Vlahovic spento

(Di domenica 12 maggio 2024): 1-1 (Pierozzi 26`,t 91`)Szczesny 6 – Sul gol non ha colpe, per il resto evita che la Juve affo...

Le Pagelle , i voti , il tabellino , le amm Juventus-Salernitana , match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . All’Allianz Stadium ottimo primo tempo degli ospiti che mettono in difficoltà una Juventus spenta e ...

Juventus-Salernitana : 1-1 (Pierozzi 26`, Rabiot 91`) JUVENTUS Szczesny 6 – Sul gol non ha colpe, per il resto evita che la Juve affo...

Juventus-Salernitana 1-1, le pagelle della partita di Serie A - juventus-salernitana 1-1, le pagelle della partita di Serie A - La Juve spreca un altro match point per blindare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Nella 36.ma giornata di Serie A la squadra di Allegri non va infatti oltre l’1-1 ...

La Salernitana rischia di vincere con la Juventus - La Salernitana rischia di vincere con la Juventus - Allo Stadium è una partita pazza, alla fine tra Juve e Salernitana si chiude sull'1-1. I bianconeri vanno sotto e poi sfiorano la rimonta, ma sull'ultimo pallone rischiano di capitolare contro i campa ...

Pagelle: Fazio, Tchaouna e Pierozzi illuminano la scena. Basic, ma come si fa - pagelle: Fazio, Tchaouna e Pierozzi illuminano la scena. Basic, ma come si fa - Fiorillo 6,5 - Grande prestazione da parte del portiere granata, decisivo in avvio sul missile di Vlahovic e bravo nella ripresa a non perdere lucidità quando la Juventus ha ...