Come cambia il tabellone a Roma senza Djokovic e Ruud | un semifinalista sarà di sicuro inatteso

(Di domenica 12 maggio 2024) Almeno un giocatore non inserito tra le teste di serie arriverà sicuramente ai quarti di finale, mentreal massimo il numero 16 del seeding ad arrivare in semifinale: è questa la situazione che si è venuta a creare nel primo quarto deldi singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis. Le eliminazioni premature ed inattese del serbo Novak, numero 1 del seeding e del mondo, e, prima ancora, del norvegese Casper, numero 5 del, porteranno alla ribalta nell’ATP Masters 1000 diun outsider della vigilia. Nel primo ottavo di finale si affronteranno il cileno Alejandro Tabilo, numero 29 e giustiziere di, ed il russo Karen Khachanov, numero 16, ed il vincitore affronterà poi ai quarti di finale uno tra il ...

Chip di silicio ultra puro potrebbero semplificare lo sviluppo dei Computer quantistici . Ossia dei Computer del prossimo futuro , molto superiori, per prestazioni, a quelli che adoperiamo attualmente. Un Computer quantistico ha una velocità di ...

“È difficile capire quando ritirarsi in una gara di resistenza ” dice Bart Mancuso, capitano del sommergibile americano Dallas, nel film “Caccia a Ottobre Rosso”. La frase viene pronunciata in uno dei momenti di massima tensione nella battaglia tra ...

Vladimir Putin vuole sostituire il suo ministro della Difesa - In base a un decreto presidenziale citato dal giornale russo Moscow Times , Shoigu sarà il nuovo ... Il rimpasto non riguarderebbe invece altri importanti ministeri, come quelli degli Interni e degli ...

Basket Play - off, Milano - Un ultimo quarto di fuoco consegna la vittoria alla squadra trentina che, come una fenice , risorge ... La strada è ancora lunga e probabilmente in salita, ma una cosa è certa: questa serie sarà meno ...