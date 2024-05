L’Atalanta batte la Roma nel segno di De Ketelaere e ipoteca un posto in Champions

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Bergamo, 12 maggio –virtualmente da stasera è di nuovo indopo due anni di assenza dalla coppa regina, essendo salita a quota 63, dopo il successo per 2-1 contro la, con il confronto diretto favorevole sulla Lupa e il vantaggio di dover giocare una partita in più, il recupero del 2 giugno contro la Fiorentina. Adesso allaper risalire alservirebbe un blackout atalantino da appena due punti in tre partite. Ma non è tutto: ora la Dea con nove punti a disposizione può inseguire il quartodella Juventus, a 66, più difficile sorpassare al terzoil Bologna che ha 67 punti e il confronto diretto favorevole. Dea senza limiti Da dicembre i nerazzurri hanno fatto 43 punti in campionato, nel girone di ritorno ne hanno fatti ...