Hockey ghiaccio - nella giornata odierna dei Mondiali vincono Finlandi - Cana -a, Svizz -ra, Lett -nia, Svezia e Slovacchia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024)è andata in scena una importantissima domenica deidi. L’edizione 2024 della Top Division è in corso di svolgimento in Repubblica Ceca e il programma odierno prevedeva ben sei incontri che, ovviamente, hanno regalato grande spettacolo e le prime indicazioni sui valori delle squadre. GRUPPO AA-GRAN BRETAGNA 8-0: tutto facile per gli scandinavi che chiudono il primo tempo sull’1-0 con la rete di Kapanen, quindi nel secondo periodo vanno a segno Puljujarvi, Innala, Riikola, ancora Kapanen e Maatta. Nel terzo periodo, infine, Lehtonen e ancora Kapanen arrotondano fino all’8-0 finale. DANIMARCA-DA 1-5: il primo tempo vede subito i nordamericani sugli scudi con le reti di Bedard e Cozens per il 2-0 ...