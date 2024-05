Basket - playoff Serie A | Trento fa il colpaccio in casa di Milano Brescia piega Pistoia

(Di domenica 12 maggio 2024), 12 maggio 2024 – Dopo il colpo messo a segno al Taliercio da Reggio Emilia nella giornata d’esordio dei quarti di finaledi, un altro risultato a sorpresa è maturato quest’oggi al Forum di Assago dove l’EA7 Emporio Armaniè stata sconfitta in volata 85-84 dalla Dolomiti Energia: decisivo è stato un canestro acrobatico e a fil di sirena di Kamar Baldwin, che ha chiuso con 17 punti, 6 assist e altrettanti falli subiti per un complessivo 20 di valutazione. Meglio di lui, inbianconera, ha fatto solo un troneggiante Derek Cooke, che ha terminato la gara con un bottino di 20 punti conditi con 8 rimbalzi catturati, mentre l’accoppiata Hubb-Forray ha portato a10 punti a testa e il neoarrivato Daulton Hommes con 5 punti e 6 ...

Il tabellone e gli accoppiamenti dei Playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Dopo un’appassionante regular season, che sta volgendo al termine, saranno come di consueto otto le formazioni che si sfideranno ai Playoff alla ricerca del titolo ...

Brescia scherza col fuoco ma batte Pistoia in casa 79-70 in gara-1 dei quarti di finale dei playoff di Serie A 2023 / 2024 . La Germani sembra dominare l’in contro e chiude il primo tempo avanti 48-28. Il secondo tempo, invece, vede la squadra di ...

Seconda giornata di playoff per la Serie A di Basket , con le gare-1 dei quarti di finale dei playoff (Olimpia Milano - Trento e Brescia - Pistoia ) completate da pochi minuti. Andiamo a fare un breve riepilogo di come sono andate. EA7 EMPORIO ARMANI ...

Germani Brescia – Estra Pistoia 79-70 highlights: Bilan domina i toscani! – VIDEO - Germani Brescia – Estra Pistoia 79-70 highlights: Bilan domina i toscani! – VIDEO - Germani Brescia - Estra Pistoia 79-70 highlights: le azioni principali della gara 1 del primo turno dei playoff di Serie A LBA 2023/24.

Playoff, gara 1 dei quarti di finale: Bene Bologna e Brescia. Milano e Venezia, che tonfi - playoff, gara 1 dei quarti di finale: Bene Bologna e Brescia. Milano e Venezia, che tonfi - Bologna e Brescia rispettano il fattore campo in gara 1 dei playoff scudetto battendo senza grossi patemi rispettivamente Tortona e Pistoia. Clamorose sconfitte interne per Milano e Venezia.

Pistoia, la rimonta si ferma sul più bello: il finale di gara 1 premia Brescia - Pistoia, la rimonta si ferma sul più bello: il finale di gara 1 premia Brescia - All’esordio nei quarti di finale playoff, Pistoia va sotto di 22 punti, per poi riuscire a pareggiare. Ma in volata la Germani sorride con Massinburg Una Pistoia tanto brutta nel primo tempo quanto be ...