Simona Bertuzzi | Corsivo in via di estinzione | i bambini non lo imparano più

(Di domenica 12 maggio 2024) Ilè morto. O se non è morto, è in via di. Se ne sono accorti al ministero dell'Istruzione, quando hanno avuto contezza delle ultime prove da avvocato. La maggior parte erano vergate in stampatello... Lettere abbarbicate sugli alambicchi della legislazione prive di ogni personalità, e giovani brillanti seduti sul cippo della conoscenza che, anziché scrivere incavilli e articolesse del codice penale, disegnavano stanghette come in prima elementare. «Sono rimasto molto colpito che a un esame per avvocati gli studenti usassero lo stampatello» ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. «Parlando con i docenti ho capito che in qualche scuola ilnon si insegna più e credo che questo sia negativo». Ma ilè la base dell'umanità, hanno detto fior di ...

