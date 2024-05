Ligue 1 2023 2024 | Clermont retrocesso e Lorient condannato - vincono Monaco e Lille

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024) 33ª giornata di1 con sette partite in contemporanea.in2 eche deve recuperare 7 gol di differenza reti al Metz per evitare la retrocessione. Le Havre e Nantes salvi. Ilvince e torna in Champions League. Successi esterni pere Lione, che aggancia il Lens al sesto posto La1 si avvicina al termine con la 33ª giornata di campionato. Ilvince in trasferta 2-0 a Montpellier e ritorna in Champions League. La sfida si decide tutta nel secondo tempo con le reti di Ouattara (52?) e Fofana (65?). La squadra del principato sale a 64 punti e ha sei punti di vantaggio sul Brest, quarto, a una giornata dal termine. Successo anche per il, che passa a Nantes 2-1. Jonathan Davide mette ...