Atalanta-Roma 2-1 - nerazzurri mandano Juve e Bologna in Champions

(Di domenica 12 maggio 2024) (Adnkronos) – L'batte laper 2-1 nel match della 36esima giornata della Serie A mandandontus einLeague. I bergamaschi, che si impongono grazie alla doppietta di De Ketelaere, salgono a 63 punti e staccano la, a cui non basta il rigore di Pellegrini. La squadra di De Rossi

Bologna , 12 maggio 2024 – Il Bologna è in Champions League . Un traguardo storico e inatteso, che sembrava a malapena un sogno remoto per i tifosi rossoblù, eppure diventato realtà. Pian piano, la piazza ha iniziato ad assaporare la possibilità di ...

Una stagione straordinaria. Una folle e meravigliosa corsa verso l’Europa che conta che tornerà a fare tappa, dopo tantissimi anni , all’ombra della Torre degli Asinelli. Non è una prima volta per la società rossoblù, ma le fattezze dell’impresa ...

Un primo tempo stradominato dal L’Atalanta , poi un secondo tempo a favore della Roma : si è concluso anche l’ultimo match di oggi tra due squadre in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Gasperini continua a ...

