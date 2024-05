Bologna e Juventus in Champions League | sono qualificate grazie all’Atalanta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 12 maggio 2024)hanno ottenuto la qualificazione alla prossimacon due turni di anticipo,alla decisiva vittoria dell’Atalanta contro la Roma. Questo risultato ha garantito ai tecnici Thiago Motta e Allegri un posto fra le prime cinque posizioni in classifica. La squadra di De Rossi, attualmente a -7 con due giornate ancora da disputare, non può più raggiungere. Le due squadre si affronteranno il 20 maggio al Dall’Ara, con in palio il terzo posto dopo il pareggio dell’andata. Chi vincerà si troverà a +3 sull’altra, con i confronti diretti favorevoli. La sfida rappresenta un suggestivo confronto tra l’allenatore dei bianconeri di ieri e oggi, Allegri, e quello che potrebbe essere il tecnico di domani, Motta. Tuttavia, sia ...