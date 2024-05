Basket - Trento espugna Assago battendo l’Olimpia Milano nei playoff di Serie A Brescia piega la resistenza di Pistoia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) Seconda giornata diper laA di, con le gare-1 dei quarti di finale dei(Olimpia) completate da pochi minuti. Andiamo a fare un breve riepilogo di come sono andate. EA7 EMPORIO ARMANI-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 84-85 La Dolomiti Energia Trentino firma l’impresando l’Unipol Forum disorprendendo i campioni d’Italia per 84-85 grazie ad una magia di Kamar Baldwin. Inizio di match scoppiettante, con le due squadre che lottano subito punto a punto (7-8). L’EA7 Emporio Armani prova a dare una scossa con Mirotic e Melli (13-8), innestando le marce alte per scappare grazie ai canestri pesanti di Shields – 27 punti per lui al ...