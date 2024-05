Marsiglia - ormai è tardi! Vittoria in Ligue 1 e senza Correa L’Inter aspetta

Marsiglia-Lens è una partita della trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 21:00: statistiche, probabili formazioni , diretta tv e pronostici . Sta per aprirsi una settimana cruciale per il Marsiglia, impegnato ancora su due fronti, ...

Il Marsiglia non va oltre il 2-2 contro il Nizza. Correa non pervenuto, con Gasset che non lo ha neanche utilizzato. Non vince dal 10 marzo. NON vince MAI ? Al Velodrome il Marsiglia va a caccia di un successo che manca in Ligue 1 dal 10 marzo ...