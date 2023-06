Renzi | “Il governo Meloni non è autoritario ma velleitario”

(Di sabato 10 giugno 2023) “Quello di Giorgianon è un, ma. Non è un esecutivo fascista ma indeciso su tutto”. Lo ha detto Matteo, aprendo l’assemblea nazionale di Italia Viva in corso a Napoli. “Ma quale deriva autoritaria del? Qui c’è un Paese immobile, con una classe dirigente che si diceva pronta a cambiare tutto e invece è indecisa su tutto”, ha aggiunto.

"I media raccontano di un governo autoritario, ma di che Questo non è un governo autoritario, è un governo velleitario, non è fascista, è indeciso a tutto. Non va esposto alla polemica europea come u ...