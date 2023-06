(Di venerdì 2 giugno 2023) In una nota in 7 punti il governo replica a portavoce della Commissione: "Alla Corte dei conti controllo successivo e non concomitante, disciplina attuata" Una nota in 7 punti per rispondere con “osservazioni di merito e di metodo” all’Europa. E’ quella diffusa da“in riferimento alle dichiarazioni di un portavoce della Commissione europea sulle norme riguardanti la Corte dei conti e isul. 1. Sulla necessità dei. Il Governo condivide il fatto che “il Recovery necessita di un quadro diche siano adatti e proporzionati alla sua natura unica e in modo che i programmi di spesa si basino sull’efficienza”. L’azione del governo si basa su questo principio. 2. Sul pre-giudizio non informato. Il portavoce afferma che la “Commissione europea ...

Pnrr, Palazzo Chigi a Ue: "Controlli adeguati, non alimentare polemiche strumentali" Adnkronos

In questa edizione: 2 giugno di Mattarella: Ci guida Costituzione, Corte dei Conti e Pnrr, scontro Ue-governo, Cina frena su territori dell'Ucraina occupati, Omicidio Senago, gip esclude premeditazion ...