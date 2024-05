Serie B 2023 24 - Diretta DAZN 38a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tutta laA TIM è solo su7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a. Attiva ora.Venerdì 10 maggio 2024 si preannuncia una serata di grande calcio, con laB che raggiunge il suo culmine nella 38ª. Alle 20:26, Alessandro Iori guiderà "ZonaB", offrendo agli spettatori una panoramica completa sulle 10 partite in contemporanea, dove saranno decisi gli ultimi verdetti del campionato, dalla promozione ai playoff fino alla lotta per la salvezza.Alle 20:30, l'attenzione si concentrerà sullo stadio Cino e Lillo Del Duca, dove Ascoli affronterà il Pisa. Entrambe le squadre daranno il massimo in questo ultimo scontro, con ancora molto in palio per entrambe, e Federico Zanon sarà pronto a narrare ogni dettaglio di questa sfida cruciale. Allo Stadio Nicola ...