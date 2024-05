William rompe il silenzio su Kate E spunta una lettera commovente alla principessa

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dopo tante indiscrezioni uscite su giornali e testate britanniche nelle ultime settimane, il principeha rotto ilriguardo le condizioni di salute die ha rivelato che il percorso intrapreso per affrontare la terribile malattia che le è stata diagnosticata “sta andando bene”. Le parole del principe sullo stato di salute della consorte,Middleton, hanno fatto emergere segnali di fiducia, in contrasto con il riserbo ufficiale che circonda il trattamento al quale laè sottoposta dopo la notizia del cancro, annunciata a marzo in un toccante video. Durante un incontro pubblico durante la sua visita in Cornovaglia,ha rassicurato alcuni sudditi che chiedevano notizie sue ha ringraziato per gli auguri. Questa è stata la ...

Poche parole per pochi secondi. Il Principe William si concede qualche breve battuta con dei sudditi che lo attendevano per strada, a margine di un evento pubblico. Inevitabilmente l'argomento è caduto sullo stato di salute di Catherine Middleton ...

Kate e il tumore, William rompe il silenzio in ospedale: la lettera commovente alla moglie - Kate e il tumore, william rompe il silenzio in ospedale: la lettera commovente alla moglie - Kate e il tumore william rompe il silenzio e rivela le sue condizioni di salute. Segnali di fiducia sulle condizioni della principessa di Galles, Kate Middleton, consorte dell'erede al ...

Harry lascia Londra e parte per la Nigeria, Meghan lo raggiunge. Carlo rompe il silenzio: «Fuori dalla gabbia». Il mistero su Kate - Harry lascia Londra e parte per la Nigeria, Meghan lo raggiunge. Carlo rompe il silenzio: «Fuori dalla gabbia». Il mistero su Kate - Un soggiorno breve e amaro, allietato dalla folla festante che acclamava il ritorno del figlio ribelle d'Inghilterra, il principe Harry, 39 anni. A Londra da martedì 7 a giovedì ...

William, che era «sconvolto e arrabbiato» per la fake new social sulla salute di Kate Middleton - william, che era «sconvolto e arrabbiato» per la fake new social sulla salute di Kate Middleton - Il principe william era «sconvolto e arrabbiato» per la fake news social circolate nei mesi scorsi sulla salute della moglie Kate Middleton. Lo ha rivelato a People un ex membro dello staff reale, ...