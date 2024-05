Tiberi può fare classifica al Giro d’Italia? A Prati di Tivo dovrà dimostrare che Oropa era stata un caso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) Due forature negli ultimi otto chilometri, tutti in salita: tanta sfortuna, oltre due minuti di ritardo accumulati e una rimonta che è dovuta partire sin dalle prima giornate di gara.sembra essere definitivamente alle spalle, il vero Antonioè quello visto oggi nella cronometro individuale con arrivo a Perugia. Prestazione eccezionale da parte del laziale della Bahrain-Victorious: dopo una prima fase pianeggiante in gestione,ha timbrato addirittura il quarto parziale sul finale, quello in salita, chiudendo sesto nellaparziale e rimontando fino all’ottava piazza nella graduatoria generale. Ora però ci sono le salite e sarà fondamentale tenere questo passo sin da domani, con l’arrivo in vetta adi. Come ha annunciato il commissario tecnico ...