Calcio Serie C | Canzi - addio al Pontedera C’è la Juventus femminile

TJ - Juventus Women, mister Canzi è sempre più vicino: il punto - TJ - Juventus Women, mister canzi è sempre più vicino: il punto - Si tratta di Massimiliano canzi, 57enne che ha guidato nell'ultimo biennio il Pontedera e con cui ha raggiunto recentemente i play-off di categoria. Il mister lombardo va verso la separazione con il ...

Nuovo allenatore Juventus Women: alto gradimento per Max Canzi - Nuovo allenatore Juventus Women: alto gradimento per Max canzi - Gradimento della Juventus Women per Max canzi: ecco le ultimissime novità sul futuro della panchina bianconera Si stringe il cerchio intorno al nuovo allenatore della Juventus Women: da quanto appreso ...

Serie C, l'attesa per l'Olbia potrebbe essere lunga: nel silenzio del club, i tifosi attendono novità - serie C, l'attesa per l'Olbia potrebbe essere lunga: nel silenzio del club, i tifosi attendono novità - Prima ancora, Roberto Occhiuzzi fu presentato il 17 giugno, l’annuncio di Max canzi arrivò ai primi di agosto (ma era ... retrocessa direttamente in serie D, punta al ripescaggio o alla riammissione ...