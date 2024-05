(Di venerdì 10 maggio 2024)ha rivelato il motivo per cui non è riuscito a ottenere il ruolo dineldiretto da James Gunn.ha svelato il motivo per cui la suaperè stata piuttosto disastrosa, facendogli quindi perdere il ruolo dinel MCU. L'attore, attualmente protagonistaserie Dark Matter, era stato infatti considerato per la parte poi affidata a Chris Pratt. Un ruolo che non ha ottenuto Durante il podcast Bingeworthy,ha spiegato perché non ha ottenuto il ruolo ...

Guarda il film Guardiani della Galassia Vol. 3 in Streaming gratis e in HD in italiano su Itunes, RakutenTv, Google Play, Microsoft Store, Disney Plus, Timvision. Con la possibilità di guardarlo in Streaming online in abbonamento, noleggio, acquisto ...

Guardiani della Galassia, Joel Edgerton sull'audizione per Star-Lord: "Non ho capito il tono del film" - guardiani della galassia, Joel Edgerton sull'audizione per Star-Lord: "Non ho capito il tono del film" - Joel Edgerton ha rivelato il motivo per cui non è riuscito a ottenere il ruolo di Star-Lord nel film guardiani della galassia diretto da James Gunn.

Fantastici 4, prima di Galactus Ralph Ineson è già apparso in un altro famoso film MCU - Fantastici 4, prima di Galactus Ralph Ineson è già apparso in un altro famoso film MCU - Come ormai saprete i Marvel Studios hanno scelto l'attore di Harry Potter e guardiani della galassia Ralph Ineson per il ruolo di Galactus in Fantastici 4, ma non tutti hanno notato che il suo non ...

Joel Edgerton svela il personaggio del MCU che ha quasi interpretato - Joel Edgerton svela il personaggio del MCU che ha quasi interpretato - Tuttavia, la decisione di arruolare Chris Pratt come protagonista del franchise guardiani della galassia ha generato molte discussioni tra i fan. Non gli ci è voluto molto per dimostrare che James ...