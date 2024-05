L’Acchiappatalenti | una sfida ‘al buio’ tra talent scout Ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 10 maggio 2024) Milly Carlucci e i 5- L'Acchiappai Tutto è pronto per, il nuovoshow condotto da Milly Carlucci, al via oggi in prima serata su Rai 1. Presentato il format, che non esiste nel mondo,ha sottolineato la conduttrice, la domanda che tutti fanno è soltanto una: “?“. Ve lo spiega DavideMaggio.it. Saranno cinque puntate in diretta (quattro di venerdì e la finale di sabato) nel segno delo, con esibizioni e performance di artisti provenienti da tutto il mondo. Già dalla prima puntata, i cinque “acchiappai” Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara metteranno alla prova le loro capacità di ...