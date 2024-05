(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. () - - Tecnologia ed expertise per certificare l'informazione.affina i propri strumenti per contrastare il fenomeno della disinformazione. Punto di riferimento da 60 anni per media, istituzioni ed utenti, il Gruppoha deciso di avvalersi di duepersempre più l'delle proprie notizie. Il primo è un sistema di certificazione che utilizza tecnologia blockchain e si chiama Adnverify: un apposito bollino indica con certezza che la notizia è stata verificata e garantisce quindi agli utenti la fruizione di una fonte veritiera e imparziale. Navigando sulla pagina https://adnverify..com/ è possibile controllare personalmente se una news sia o meno verificata e accedere ai ...

Adnkronos, nuovi alleati tecnologici per garantire autenticità notizie - adnkronos, nuovi alleati tecnologici per garantire autenticità notizie - Roma, 10 mag. (adnkronos) – – Tecnologia ed expertise per certificare l’informazione. adnkronos affina i propri strumenti per contrastare il fenomeno della disinformazione. Punto di riferimento da 60 ...

FAKE News: la blockchain certifica le notizie di Adnkronos che aderisce alla coalizione C2PA - FAKE News: la blockchain certifica le notizie di adnkronos che aderisce alla coalizione C2PA - adnkronos contro le fake news: bollino Adnverify e scudo della coalizione C2PA per certificare l’autenticità delle notizie. Tecnologia ed expertise per certificare l’informazione. adnkronos affina i p ...

Influenza 2024, stop alla sorveglianza: oltre 14,5 milioni gli italiani colpiti. E "non è finita" - Influenza 2024, stop alla sorveglianza: oltre 14,5 milioni gli italiani colpiti. E "non è finita" - Sono oltre 14,5 milioni (14.598.000 per la precisione), gli italiani colpiti da influenza e virus 'cugini', Covid compreso, nella stagione 2023-2024. Un dato da considerarsi definitivo almeno ...