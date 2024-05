Taekwondo - Vito Dell’Aquila non ha rivali e vince gli Europei!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si colora d’azzurro il tatami di Belgrado, città della Serbia che ospita questo fine settimana i Campionati2024 di. Il Campionissimoha infatti vinto la medaglia d’oro nella categoria -58 kg, superando in finale il padrone di casa Lev Korneev. Si tratta del secondo trionfo continentale per il combattente, arrivato a sei anni di distanza dalla vittoria di Bari, datata 2019. Una giornata a dir poco perfetta quella condotta dache, in tutti e quattro gli incontri disputati quest’oggi ha lasciato agli avversari soltanto un round. Dopo essersi imposto nettamente per 2-0 contro l’israeliano Ori Patishi, il bulgaro Sharif Gergely Salim e l’azero Magomedov, l’azzurro ha superato infatti il serbo per 2-1. L’ultimo atto è stato contrassegnato da emozioni molto forti, in ...