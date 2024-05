Calciomercato Inter - ecco quale sarà il FUTURO di Satriano ADDIO o PERMANENZA?

(Di venerdì 10 maggio 2024), si deciderà ildi: l’attaccante resterà in nerazzurro outilizzato come pedina di mercato?una delle possibili armi del? Si chiede questo La Gazzetta dello sport soffermandosi sui 3 gol nelle ultime 7 partite del centravanti:– «Possibile risorsa in ottica mercato o valida soluzione futura nelle logiche del turnover? Il

Grandi manovre in casa Inter. Come detto anche dal ds Piero Ausilio in una recente intervista, si sta lavorando ai rinnovi e quello più caldo...

Il Rinnovo di Nicolò Barella con l’Inter è cosa (quasi) fatta. La volontà comune di proseguire insieme non è mai mancata, vanno sistemati solo gli ultimi dettagli per poi passare alla formalizzazione dell’accordo. La firma dovrebbe arrivare prima ...

FORMAZIONI Frosinone - Inter , Simone Inzaghi continua con le sorprese visto il cambio fatto in attacco . Ecco le ultime Come riferito da Simone Togna, Simone Inzaghi, tecnico dell’ Inter , sta presentando anche altre novità in vista della gara contro il ...

FORMAZIONI Frosinone Inter, in attacco molte NOVITA'. In campo ci sarà QUEL GIOCATORE - FORMAZIONI Frosinone - Inter, Simone Inzaghi continua con le sorprese visto il cambio fatto in attacco. Ecco le ultime Come riferito da Simone Togna, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, sta presentando anche altre novità in vista della gara contro il Frosinone. Dopo la panchina della scorsa settimana contro il Sassuolo, Marcus Thuram tornerà titolare facendo riposare Lautaro ...