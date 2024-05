The Bear 3 | il teaser della terza stagione fornisce una data di uscita

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ora finalmente sappiamo quando torneremo ufficialmente nello stressante mondo culinario di Carmy, poiché FX/Hulu ha svelato lapremière e un rapido primo sguardo alla3 di The. Oggi è stato infatti annunciato che laserie drammatica arriverà in anteprima il 27 giugno. La star Jeremy Allen White ha pubblicato ilsul suo Instagram, condividendo solo un breve assaggio di lui che si prepara per quella che sarà sicuramente una lunga giornata in cucina. Il presidente di FX John Landgraf aveva anticipato all’inizio dell’anno che la3 si atterrà al modello di rilascio tutto in una volta già adottato dalla serie. Il breve video conferma questa promessa infatti termina con le parole ...

Si sta per chiudere la seconda stagione di Viva Rai 2 con Fiorello e la sua combriccola mattutina, formata da Fabrizio Biggio e Maurizio Casciari, da Ruggiero e il corpo di ballo di Luca Tommassini e dagli autori. Domani mattina – 10 maggio – va in ...

Jeremy Allen White, o meglio dire Chef Carmy, è tornato in cucina nel trailer di The Bear 3, che svela la data di uscita della terza stagione dell’amata serie: il 27 giugno FX verrà distribuita da FX, mentre in Italia la vedremo su Disney+. John ...

L’attesa è pressoché finita: la serie televisiva di successo The Bear sta per tornare sui nostri schermi. Come vi avevamo già raccontato, stando all’annuncio di inizio febbraio del presidente di Fx John Landgraf, le riprese sulle avventure della ...

