Voto massiccio all’Onu in favore dell’adesione palestinese Italia astenuta La rabbia di Israele

(Di venerdì 10 maggio 2024) Un “premio per Hamas”. Così ha definito il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz la decisione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di votare a grandissima maggioranza una risoluzione che riconosce la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo dell’ONU. Katz ha affermato che questa “assurda decisione” mette in evidenza i “pregiudizi strutturali” dell’ONU e critica l’organizzazione sotto la guida del Segretario generale Guterres, descrivendola come un’”istituzione irrilevante”. Parallelamente, l’ONU ha riportato una situazione critica a Rafah, nel Sud di Gaza, dove circa 110.000 persone sono fuggite a causa dei pesanti combattimenti tra le truppe israeliane e i militanti palestinesi. I valichi di soccorso rimangono inaccessibili, con scorte di cibo e carburante a livelli critici. Un funzionario dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento ...