Il Made in Italy e la sostenibilità ambientale

L’industria Alimentare è oggi al primo posto dei settori manifatturieri per valore del fatturato e al secondo posto sia per numero di imprese che di addetti, con un valore pari a 193 miliardi di euro, cioè il 15,6% del totale del fatturato dei ...

Il film Made in Italy – Una casa per ritrovarsi è stato girato prevalentemente nella suggestiva campagna di Monticchiello, nel comune di Pienza, in Val d’Orcia. Quest’area è rinomata per le sue colline verdi, le stradine sinuose tra i cipressi e i ...