Nella notte più importante brilla Ruggeri | un figlio di Bergamo cresciuto con l’Atalanta

(Di venerdì 10 maggio 2024). C’è una città che sogna, incantata, di fronte all’ennesima impresa di un’Atalanta che non si pone più limiti nel rush finale di una stagione che è già materia da leggenda per il club nerazzurro. La Dea, nell’arco delle prossime due settimane, si giocherà l’accesso alla prossima Champions League – tramite il campionato – ma soprattutto la possibilità di mettere le mani su due trofei: la Coppa Italia e l’Europa League. Traguardi che soltanto fino a poco tempo fa sembravano chimere irraggiungibili e che invece attraverso il lavoro quotidiano costruito, meticolosamente e quotidianamente, tra le mura di Zingonia ha portato la Dea in una dimensione differente, catapultandola nel giro di pochi anni verso territori inesplorati: dall’orticello della salvezza ai piazzamenti in Europa, fino alla concreta possibilità di scendere in campo per giocarsi trofei e gloria. Un ...