Pentathlon - Alice Rinaudo vola in finale a Sofia nella tappa della World Cup

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ancora buone notizie per l’Italia in arrivo dalladi(Bulgaria) valevole per laCup 2024 dimoderno., infatti, ha staccato il pass per laprova femminile, dopo aver ben figurato nelle semifinali odierne.semiB, la 24enne delle Fiamme Oro ha concluso in ottava posizione con 1048 punti, mentre al comando si è classificata la tedesca Annike Zillekens con 1056.semiA, invece, il miglior punteggio lo ha messo a segno la svedese Marlena Jawaid con 1059. Cosa prevede ora il programma del fine settimana di? Domani, sabato 11 maggio toccherà alla semimaschile alle ...

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon moderno, in corso ad Ankara , in Turchia, sorride ai colori azzurri: nella finale maschile è quarto Matteo Cicinelli (Carabinieri), con Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) undicesimo, mentre ...

Con le qualificazioni femminili ha preso ufficialmente il via la tappa di Sofia (Bulgaria) valevole per la World Cup 2024 di Pentathlon moderno. Per l’Italia era al via una pattuglia sperimentale con le giovani Valentina Martinescu (Junior ...

Ginnastica, lesione al crociato, niente Giochi Olimpici per Asia D'Amato - Ginnastica, lesione al crociato, niente Giochi Olimpici per Asia D'Amato - Lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro, quello già operato dopo l'infortunio in Coppa del Mondo a Il Cairo, lo scorso anno. Asia D'Amato rientrata a Brescia dopo gli Europei di Rimini è ...