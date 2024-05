Padova - gli studenti pro Palestina occupano con le tende i cortili di Palazzo Bo

Continua l’agonia per gli idonei non beneficiari delle borse di studio in Veneto , nonostante i nuovi fondi regionali. Negli ultimi giorni, dopo l’articolo pubblicato il 18 marzo sui fondi per il diritto allo studio , in Veneto si sono mosse le ...

Non c’è pace per gli idonei non beneficiari delle Borse di studio in Veneto: secondo i dati forniti dall’Unione degli Universitari, a Padova ci sono ancora 2470 studenti senza il contributo a cui hanno diritto. Con l’ultimo scorrimento di questi ...

«Siate garantisti, sempre. Non puntate mai il dito contro nessuno, perché anche quando le cose sembrano scontate, non lo sono». Così Michele Padovano si è rivolto ai quasi 700 giovanissimi studenti che hanno affollato l'aula magna del Palazzo di ...

Università. Intifada studentesca in Italia: il cortile del Bo a Padova invaso dalle tende pro Palestina - Università. Intifada studentesca in Italia: il cortile del Bo a padova invaso dalle tende pro Palestina - Dopo Bologna, Roma, Napoli e Palermo anche padova si aggiunge all’Intifada studentesca in Italia, come altre Università faranno in queste ore. studenti e studentesse hanno scelto di seguire l’esempio ...

Comune di Padova: le “Domeniche alla scoperta di Palazzo Zuckermann” - Comune di padova: le “Domeniche alla scoperta di Palazzo Zuckermann” - Proseguono gli appuntamenti con le “Domeniche alla scoperta di Palazzo Zuckermann” che vedono i Musei Civici e l’Università degli Studi di padova insieme nella formazione dei giovani studenti di ...