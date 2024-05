Traffico Roma del 10-05-2024 ore 19 | 00

(Di venerdì 10 maggio 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Raimondi restano code per incidente lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Casal del Marmo è Salaria è più avanti altre cose pertra Tiburtina e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina code a tratti in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare ed intensosulle principali strade consolari in uscita dalla città in particolare su via Flaminia Nuova e su via Cristoforo Colombo ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale incolonnamenti Tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni ricordiamo che su viale del Policlinico per lavori di potatura fino a venerdì 17 maggio in fascia ...

Luceverde Roma veri trovati in studio Tiziana remondi problemi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare per un incidente incolonnamenti tra Trionfale Salaria e più avanti altre cose per Traffico tra Tiburtina e Prenestina stessa situazione ...

Luce Verde Roma Ben ritrovati in studio Tiziana Raimondi problemi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare per un incidente incolonnamenti tra Trionfale e Salaria è più avanti altre code per Traffico tra Tiburtina e Prenestina stessa ...

Luceverde Roma veri trovati in studio Tiziana Raimondi restano code per incidente lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Casal del Marmo è Salaria e più avanti altre cose per Traffico tra Tiburtina e Prenestina stessa situazione in ...

Il nipote di Bud Spencer Alessandro Pedersoli preso a pugni: arrestato il secondo aggressore - Il nipote di Bud Spencer Alessandro Pedersoli preso a pugni: arrestato il secondo aggressore - Rintracciato e arrestato anche il secondo aggressore di Alessandro Pedersoli, nipote di Bud Spencer, preso a pugni al semaforo ...

In 7mila partecipano a Street for kids per la sicurezza stradale - In 7mila partecipano a Street for kids per la sicurezza stradale - Duemila persone a roma, 1.500 persone a Milano, oltre 10 mila persone, in tutta Italia oggi si sono mobilitate per Streets For Kids per chiedere Strade Scolastiche e garantire maggiore sicurezza strad ...

A Roma 800 vigili in più, saranno 1.000 per il Giubileo - A roma 800 vigili in più, saranno 1.000 per il Giubileo - (ANSA) - roma, 10 MAG - Quasi ottocento nuovi vigili urbani schierati davanti al sindaco di roma Roberto Gualtieri sulla piazza del ...