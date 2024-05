Aerei | cresce in Italia l' interesse per il trasporto con idrovolanti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024)inl'per ilpasseggeri con. Si stanno infatti moltiplicando nuove iniziative in questo settore dell'aviazione commerciale, come la progettazione di innovativi velivoli anfibi, l'allestimento di idrobasi e idrosuperfici, la creazione di compagnie aeree e la formazione di piloti e di nuove figure professionali. Sarà questo il tema al centro dell'“IdroSummit 2024 - Seaplanes & Tech Convention”, il convegno organizzato dall'associazione Aviazione Marittimana, che celebra quest'anno il suo 20° anniversario, in collaborazione con Volare in Salento e con il patrocinio dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC). Questo evento, che si svolgerà domani sabato 11 maggio a Gallipoli (Lecce) presso l'Ecoresort Le Sirenè del gruppo ...