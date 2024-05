Israele | Palestina a Onu - dono a Hamas

(Di venerdì 10 maggio 2024) 18.55 L'Onu, ammettendo la membership della, si appresta a "favorire la costituzione di uno Stato terrorista palestinese guidato dall'Hitler del XXI secolo". Lo ha sostenuto l'ambasciatore israeliano all'Onu, Gilad Erdan, nel suo intervento all'Assemblea generale durante il quale ha strappato una copia della Carta delle Nazioni Unite. "L'Autorità Palestinese non controlla nemmeno il proprio territorio", afferma Erdan secondo il qualedistruggerebbe l'Anp dato che "in ogni sondaggio si prevede che vincerà le elezioni".

L'Assemblea generale dell'Onu ha approvato una risoluzione che riconosce la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, raccomandando al Consiglio di sicurezza di "riconsiderare favorevolmente la questione". ...

