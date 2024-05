Tennis | che fine ha fatto la bellissima Camila Giorgi?

Il Foro Italico perde i suoi idoli di casa. Non c’è Sinner e Berretini si ritira. A loro si aggiungono tutti gli altri che hanno deciso di declinare l’invito a Roma come Alcaraz. Alla base dei forfait una serie di infortuni che si sono diffusi come ...

All'improvviso si è cancellata dal protocollo antidoping, certificando il suo abbandono al tennis. Ha staccato i telefoni, non è più in Italia. Storia di una campionessa talentuosa ma tormentata, tra la luce della gloria e i coni d'ombra, tra ...

Come confermato sul sito dell’ITIA, l’ente che monitora il doping e le scommesse nel mondo del tennis , Camila Giorgi si è ritirata dal circuito tennis tico e non è quindi più una tennis ta professionista. La Giorgi avrebbe fatto questa comunicazione ...

Tennis: Internazionali d'Italia, Errani fuori al secondo turno, avanti Svitolina - tennis: Internazionali d'Italia, Errani fuori al secondo turno, avanti Svitolina - Elina Svitolina si sbarazza in due set di Sara Errani e vola al terzo turno degli Internazionali di Roma. L'azzurra finisce ko con il risultato di 6-0, 6-2. Adesso la tennista ucraina dovrà vedersela ...

Camila Giorgi, che mistero: "Sparita nel nulla anche la famiglia" - camila Giorgi, che mistero: "Sparita nel nulla anche la famiglia" - L'unica certezza in questo momento è che camila Giorgi, 32enne tennista marchigiana con talento e colpi pari alla sua incostanza, è ufficialmente ritirata dal 7 maggio scorso, come riporta... CLICCA ...

Garbin in ansia per Camila Giorgi: "Spero stia bene, non riesco a parlarci" - Garbin in ansia per camila Giorgi: "Spero stia bene, non riesco a parlarci" - La capitana di Fed Cup ha parlato della tennista azzurra, irrintracciabile da quando si è diffusa la notizia del suo ritiro: cos'ha detto ...