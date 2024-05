LIVE Fognini-Fritz 3-6 4-3 - ATP Roma 2024 in DIRETTA | fasi decisive del secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-ATMANE DALLE 11.00 LADI DARDERI-NAVONE (2° MATCH DALLE 11.00) LADI COBOLLI-KORDA (3° MATCH DALLE 11.00) LADI PAOLINI-SHERIF NON PRIMA DELLE 20.30 0-15 Non passa la smorzata diin uscita dal servizio. 4-4 Game. Con un ACE lo statunitense pareggia i conti. AD-40 Servizio, rovescio e smash a segno per. 40-40 Dritto incrociato in anticipo e volèe alta perfetta di. Parità. 40-0 ACE. Palla del 4 pari. 30-30 E’ largo anche questo dritto del californiano. 30-15 In corridoio stavolta il dritto ...